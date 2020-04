Forestale, controlli a Pasquetta: 39 sanzionati

Oltre 28mila dal 14 marzo

Di: Antonio Caria

È stata una Pasquetta di controlli per la Forestale impegnata nel far rispettare le norme contro la diffusione del Coronavirus.

Sono 1.445 in totale, 28mila 348 dal 14 marzo: 213 nell’area di Cagliari, 80 in quella di Iglesias, 104 in quella di Oristano, 438 in quella di Sassari, 157 in quella di Tempio, 314 in quella di Nuoro e 139 in quella di Lanusei.

39 le persone sanzionate: 15 a Cagliari, 11 a Sassari, 4 a Nuoro, 4 a Iglesias, 3 a Oristano, 2 a Tempio, per un totale (dal 14 marzo) di 554. Inoltre, nello scalo di Porro Torres, sono stati controllati 3 passeggeri arrivati da Genova.