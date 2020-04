Un caso di Coronavirus a Posada

L'annuncio del Sindaco Roberto Tola

Di: Antonio Caria

C'è un caso di Coronavirus a Posada. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Roberto Tola che precisa: "Non vi è la necessità di allargarsi poiché si tratta di un caso positivo asintomatico, la persona è stata già presa in carico dal servizio sanitario e si trova in isolamento presso la sua abitazione, non essendo stato necessario il ricovero".