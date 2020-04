Entra in casa di un’anziana le ruba il cellulare e scappa. Arrestato un 36enne

L’uomo è stato sanzionato anche per la violazione delle disposizioni anti Covid-19.

Di: Redazione Sardegna Live

Ha sorpreso un uomo nel salotto di casa sua che rovistava nei cassetti. Questo, che probabilmente aveva scavalcato la recinzione, una volta scoperto ha tentato la fuga ma la donna impietosita anche dal suo aspetto trasandato, lo ha richiamato e gli ha donato dei soldi. Poco dopo l’anziana si è resa conto che il suo cellulare era sparito. La donna ha quindi chiesto aiuto alla vicina di casa la quale ha immediatamente lanciato l’allarme al 113.

Gli agenti delle volanti sono arrivati subito a casa della signora, visibilmente scossa per quanto le era accaduto. Mentre i poliziotti ascoltavano il racconto della vittima e davano alla stessa conforto, i Nibbio della squadra volante, si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto, grazie alle descrizioni fornite in tempo reale tramite il Centro operativo della questura.

L’uomo è stato riconosciuto e bloccato in Via Schiavazzi. Antonio Serra, 36 anni di Cagliari, già noto alla polizia per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso in possesso del cellulare che è stato poi restituito alla proprietaria. Serra è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato in abitazione e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi. Inoltre, è stato sanzionato anche per la violazione delle disposizioni anti Covid-19.