Una tortora e i suoi piccoli: l’amore animale ai tempi del Coronavirus

Di: Antonio Caria

In questo periodo di emergenza sanitaria ci sono tante immagini che commuovono e che girano nelle pagine dei social. Per caso ci siamo imbattuti in questa foto che ritrae una tortora che dà da mangiare ai suoi piccoli.

Un gesto di tenerezza che, in questo momento di crisi, può dare almeno uno spiraglio di luce. Ringraziamo Monica Pulina per averci concesso le foto.