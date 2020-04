Controlli a tappeto per contrastare gli spostamenti immotivati

Forze dell'ordine in campo a Pasqua e Pasquetta

Di: Redazione Sardegna Live

Forze dell'ordine in campo in Gallura, a Pasqua e Pasquetta, per contrastare gli spostamenti immotivati e far rispettare le regole anti-contagio. Militari e agenti hanno presidiato le strade di Olbia giorno e notte. Polizia di Stato, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, corpo forestale. Controlli potenziati particolarmente sulle strade del mare.

Non tutti, purtroppo, si sono lasciati scoraggiare dalla presenza di posti di blocco e controlli. Una pattuglia della polizia locale ha infatti fermato una persona in kayak a Pittulongu, una delle principali spiagge cittadine. L'individuo ha spiegato agli agenti che faceva attività ricreativa, ma comunque sotto costa. Gli stessi vigili hanno sanzionato una coppia con un bambino che prendeva il sole sulla spiaggia di Porto Istana.