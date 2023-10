Sassari. Fiaccolata nel centro storico contro la criminalità: "Abbiamo raggiunto il culmine"

Dopo gli episodi di violenza dei giorni scorsi la decisione di scendere fra le vie del centro: "E' la prima di una serie di azioni"

Di: Redazione Sardegna Live

Una fiaccolata per dire basta all'ondata di criminalità che sta travolgendo le vie del centro storico. Domani alle 18 residenti e operatori nel cuore della città saranno protagonisti di una fiaccolata. A lanciare l'iniziativa è la scuola e parrocchia di San Donato, quartiere dove la scorsa settimana si è verificata una sparatoria fra bande rivali, e il giorno prima uno scontro con coltelli e machete.

La "fiaccolata per la legalità" è stata organizzata lo scorso venerdì al termine di una riunione con il Comitato centro storico, la Curia, l'Intergremio e le associazioni che operano all'interno del quartiere. "Ora abbiamo raggiunto il culmine - lamentano gli organizzatori -. Non ci fermeremo fino a quando non verremo ascoltati e il quartiere messo in sicurezza", afferma la dirigente dell'Istituto comprensivo San Donato, Patrizia Mercuri.

"Partiamo con la fiaccolata, ma - spiega la preside - abbiamo concordato una serie di azioni: fissare un immediato incontro con la prefetta, coinvolgere il consiglio comunale, mettere in sicurezza la zona fragile intorno alla scuola, chiedere presidi e pattugliamenti stabili, varare un piano strategico di zona che coinvolga tutte le forze positive di chi ci lavora e risiede, che non sono poche". La fiaccolata partirà da piazza Sant'Antonio e, dopo aver attraversato le vie del centro, concluderà presso la scuola di San Donato.