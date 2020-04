L'Arcivescovo Saba in visita alla struttura di Malattie infettive della Aou

Babudieri: “Una vera sorpresa per operatori e pazienti”

Di: Antonio Caria

Nel giorno di Pasqua l’Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gian Franco Saba, ha visitato la struttura di malattie infettive dell’Aou. Un visita esterna, per ragioni di sicurezza, ma il prelato non ha voluto far mancare la sua vicinanza agli operatori e ai pazienti ai quali ha impartito la benedizione con walkie talkie.

Ad accompagnarlo c’erano il professor Sergio Babudieri e la coordinatrice Speranza Loriga.

“È stata per i pazienti una vera e propria sorpresa – queste le parole di Babudieri – e sia per loro sia per gli operatori, che ogni giorno con dedizione lavorano in reparto, è stato davvero un momento commovente»”.

Sono attualmente 23 i pazienti ricoverati nella palazzina di viale San Pietro, organizzata con stanze ordinarie, singole e doppie in "alto contenimento", dotate di strumentazioni tecnologiche come video e telecamere che consentono al personale sanitario di monitorare e comunicare con il paziente.

Sempre domenica don Paolo Mulas all'ingresso della Rianimazione Covid di viale San Pietro ha portato ai pazienti, alle loro famiglie e agli operatori la benedizione e gli auguri pasquali.