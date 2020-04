Coronavirus. La Sardegna sperimenta i controlli con gli operatori telefonici

Ecco come funziona

Di: Redazione Sardegna Live

In attesa della App per monitorare gli spostamenti in modo da contenere l'epidemia di Covid-19, secondo il 'modello Seul, la Sardegna sperimenta i controlli con gli operatori telefonici. Al momento ne e' stato utilizzato uno - del quale non è stato diffuso il nome - che ha la copertura del 34% circa. E' quanto emerso dal punto stampa del presidente della Regione Christian Solinas che ha assicurato come i calcoli vengano effettuati in base a "dati aggregati anonimi".

Gli spostamenti di marzo e aprile, monitorati con la copertura della rete cellulare, hanno confermato il 'crollo verticale del traffico subito dopo l'emanazione delle ordinanze e poi una stabilizzazione verso il basso con un decremento medio dell'85% rispetto a febbraio.

"Il che significa - ha sottolineato Solinas - che le misure messe in campo per il contenimento da parte della Regione hanno determinato una riduzione, che avevamo gia' rilevato, in termini di viaggi su aerei e navi".

Il controllo ha consentito di accertare che gli spostamenti sono prevalentemente su Lazio (aerei) e Toscana (traffico merci su nave). Nell'isola gli spostamenti avvengono per il 95,7% all'interno della provincia.

"Abbiamo così dimostrato anche in questo modo - ha sottolineato Solinas - che gli spostamenti sono stati contenuti".