Ragazza in spiaggia: "Me l'ha ordinato il dottore"

Sanzionata dalla Guardia di finanza

Di: Redazione Sardegna Live

"Mi ha ordinato il medico di andare al mare. Ho problemi alle gambe e fare il bagno mi fa bene". E' l'improbabile scusa con cui una ragazza si è giustificata con i finanzieri che l'hanno sorpresa in spiaggia a Costa Rei. Aveva deciso di trascorrere la Pasquetta all'aperto nonostante le restrizioni anti-Covid.

La Guardia di finanza, impegnata insieme alle altre forze dell'ordine nel contrasto alla cattiva condotta dei cittadini in questo delicato momento, sono intervenuti per sanzionarla. Non l'ha passata liscia la donna che si era recata nella casa al mare.

Complessivamente le Fiamme Gialle hanno effettuato 5.300 verifiche, di cui 74 negli esercizi commerciali, per un totale 164 sanzioni nelle ultime ore in provincia di Cagliari.