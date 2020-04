A Carbonia 14 "furbetti" sanzionati dai carabinieri

A spasso a Pasqua e Pasquetta, tolleranza zero per chi non rispetta le restrizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Quattordici persone sono state sanzionate nel territorio di Carbonia dai carabinieri impegnati con trenta pattuglie nel far rispettare le norme anti-coronavirus nel weekend pasquale. Diversi di loro erano diretti a casa dei familiari o verso le seconde case per il pranzo di Pasqua.

Fra i fermati anche chi aveva intenzione di imbarcarsi per l'isola di San Pietro sostenendo di risiedere lì.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico si è registrato un tentativo di effrazione all'Eurospin di Carbonia. Il colpo non è andato a buon fine.