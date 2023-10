Orroli: 4 anni dalla misteriosa scomparsa di Cristian Farris, la madre: "Non ci arrendiamo"

Un mistero irrisolto, al quale i familiari chiedono una soluzione. Piscitelli: "Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Oggi sono 4 anni che Cristian Farris è scomparso nel nulla. Ci siamo interessati più volte di questa scomparsa misteriosa e l'unica novità è stata quella di un'altra scomparsa misteriosa, quella di Mauro Pitzalis il 31 agosto 2022 da Nurri, pochi chilometri da Orroli, un ragazzo di 31 anni che lavorava ad Orroli ed era amico di Cristian: voci mai confermate dagli inquirenti trovano un nesso tra le due scomparse, un nesso di vendette e punizioni di sgarri, ma sono per ora solo voci".

Così l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente dell'associazione Penelope Sardegna, ripercorre gli anni seguenti alla vicenda di Cristian Farris, il 27enne di Orroli la cui scomparsa resta tutt'oggi avvolta dal mistero. Era il 21 ottobre 2019, e da allora del giovane calzolaio e allevatore non si è più saputo niente. "Quattro lunghi anni senza alcuna risposta sono una tortura straziante per chi non ha notizie di un figlio, di un parente scomparso", commenta ancora Piscitelli.

"C'è sempre aperta una indagine presso la Procura di Cagliari per omicidio, abbiamo avanzato istanze e richieste, ma non abbiamo ancora avuto alcuna risposta - spiega l'avvocato -. Il Procuratore aggiunto titolare dell'inchiesta dott. De Angelis ha promesso un incontro a breve per fare il punto sullo stato delle indagini. Attendiamo e ripetiamo il nostro motto: chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo...".

Anche la madre di Cristian, Giulia Sulis, in un post pubblicato sui social ha condiviso il suo straziante ricordo e l'angoscia che la attanaglia ormai da anni. "Una madre non si può arrendere al dolore della perdita di un figlio. E' una vergogna che al giorno d'oggi non si sappia niente", scrive, definendosi "una mamma col cuore a pezzi". "Ti vogliamo bene Cristian - conclude -, ovunque tu sia. Noi non ci arrendiamo. Continueremo sempre a cercarti".