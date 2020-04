Minaccia moglie e figlia con una pistola

Tragedia sfiorata durante la giornata di Pasqua

Di: Redazione Sardegna Live

La domenica di Pasqua ad Alghero poteva trasformarsi in una giornata tragica. Lo spiacevole episodio ha avuto per protagonista una famiglia residente nel quartiere di Sant'Agostino. Durante una lite, un uomo di 92 anni avrebbe imbracciato una pistola minacciando di morte la figlia di 65 anni e la moglie ultra ottantenne.

Le due, terrorizzate, sono scappate via trovando rifugio in casa di una vicina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Per il 92enne è scattata la denuncia per minacce aggravate dall'uso di un'arma.