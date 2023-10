Sestu. In casa nascondeva cocaina e marijuana: arrestato spacciatore

L'uomo è stato sorpreso a spacciare

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri a Sestu, un 35enne del posto è stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo sarebbe stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva ad un 46enne, in cambio di denaro, una dose di marijuana.

La successiva perquisizione personale e domiciliare avrebbe permesso di rinvenire nella disponibilità dell'arrestato del denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio, 10,1 grammi di cocaina, 690 grammi di boccioli di marijuana, 500 grammi di foglie di marijuana, un apparecchio per termosaldatura, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà custodito in un apposito locale della Stazione, in attesa di essere versato presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari e del provvedimento che ne disponga la distruzione. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, l'uomo è stato tradotto presso la Casa circondariale di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti per i conseguenti provvedimenti amministrativi.