Precipita dal terzo piano della palazzina, il 50enne trasferito al Centro Ustioni di Sassari

Corrado Pani, ricoverato ieri mattina al Brotzu, è stato trasferito al nosocomio “Santissima Annunziata”: ha ustioni sul 95 per cento del corpo

Di: Alessandro Congia

Non corre fortunatamente pericolo di vita Corrado Pani, il 51enne di Mulinu Becciu, rimasto vittima ieri mattina di un grave incidente domestico, a causa della deflagrazione avvenuta sul balconcino di gasa: l’esplosione di una bombola di gas infatti lo ha letteralmente scaraventato dal terzo piano della palazzina dove abita, al civico 8 di piazza Delle Muse.

Nella caduta, Pani, ha riportato diverse fratture e ustioni sul 95 per cento del corpo: per questo motivo infatti, dal Brotzu dove era ricoverato, in codice rosso, oggi è stato trasferito al Centro Ustioni dell’ospedale Civile Santa Annunziata di Sassari.

L’uomo ieri mattina stava preparando il tradizionale pranzo pasquale quando, per cause ancora in corso di accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine, è stato letteralmente investito dall’esplosione di una fuga di gas.

Il fortissimo boato della violenta esplosione è stato sentito in tutto il quartiere: Corrado Pani, secondo i medici, non corre pericolo di vita, ma è sotto strettissima osservazione ed è sotto sedativi.