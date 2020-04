“Volevo andare a comprare le sigarette”. Da Sinnai a Decimo per eludere i controlli: terza sanzione per un 55enne

Prepotenza di un automobilista: per lui comminata un’altra multa pesantissima

Di: Alessandro Congia

Da Sinnai fino a Decimomannu per comprare le sigarette. Non solo. Nel modulo di autocertificazione ha dichiarato, nero su bianco, di aver percorso un tratto così lungo di strada per evitare il controllo di una pattuglia dei Carabinieri.

Questa la giustificazione che ha dato un 55enne agli agenti della Polizia Stradale, impegnati anche loro nel piano straordinario di controllo messo a punto dalla Questura, sulle direttive del Signor Prefetto, che vede impiegate in questi giorni di festività pasquali circa 300 pattuglie al giorno di tutte le Forze dell’Ordine, Polizie Municipali e Capitaneria di Porto.

L’uomo fermato dalla Polizia di Stato questa mattina lungo la ss.130 era già stato sanzionato ieri da una pattuglia dei Carabinieri e nei giorni scorsi

anche dalla Guardia di Finanza, sempre per non aver rispettato le misure disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus. Per questo, vista la recidiva, gli agenti della Polizia Stradale gli hanno comminato una maggiore sanzione.

I controlli della Polizia di Stato proseguono incessanti e potenziati anche oggi, per non rendere vani i sacrifici compiuti fin ora da tutti i cittadini, che, stando a casa, stanno dando il loro contributo fondamentale alla tutela della salute di tutti, in questa emergenza Sanitaria.