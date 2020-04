Sant’Elia, raid di ignoti nello studio medico di Claudia Zuncheddu: “Atto di qualche balordo, piena solidarietà alla nostra patriota”

Il post di “Liberu Lìberos Rispetados Uguales” dopo l’episodio avvenuto nella notte ai danni del medico ed ex consigliera comunale e regionale ben stimata

Di: Alessandro Congia

L'episodio, avvenuto nella notte, è accaduto nel quartiere di Sant’Elia, in via Schiavazzi, nella sede dello studio medico di Claudia Zuncheddu: sul posto sono intervenuti, per competenza i Carabinieri di San Bartolomeo, che per fortuna sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero distruggere il locale.

“Liberu Lìberos Rispetados Uguales esprime la sua piena solidarietà alla presidente di Sardigna Libera, Claudia Zuncheddu, per l’attentato subito nella notte appena trascorsa. Qualcuno è entrato nel suo studio medico nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari e avrebbe rovistato prima di appiccare un incendio, fortunatamente spento in tempo. Ipotizziamo che possa essersi trattato di un tentativo di furto di qualche balordo più che di un vero e proprio atto intimidatorio nei suoi confronti, essendo molto stimata nel quartiere proprio a causa del suo impegno anche come medico. Da tanti anni in politica nell’indipendentismo, già consigliera comunale e poi regionale, Claudia è sempre stata molto impegnata anche nelle battaglie in difesa della salute e dell’ambiente, passione che l’ha portata a rivestire anche il ruolo di presidente per la provincia di Cagliari dell’associazione Medici per l’Ambiente – ISDE. Più volte abbiamo lottato insieme nelle stesse battaglie come quella contro l’inceneritore di Tossilo, quella contro l’impianto termodinamico a Gonnesa, e in mille altre iniziative in difesa del popolo sardo. Liberu manda a Claudia un caloroso saluto e l’invito a proseguire serenamente e senza alcuna paura il suo impegno come politica, come patriota e come medico per l’ambiente”.