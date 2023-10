Tentano di scippare una donna a Sassari, arrestati

Due uomini sono stati rintracciati dalla Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno tentato di scippare una donna, strappandole la borsetta, a bordo di una moto e con il volto travisato ma sono stati rintracciati dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari.

Nei guai due sassaresi, accusati di furto con strappo in concorso. Gli agenti li hanno identificati dopo aver rintracciato la moto, parcheggiata all’esterno di un bar. Le tempestive indagini condotte dagli uomini della Mobile hanno permesso di accertare che i due sospettati risultavano essere gli autori del tentato furto e sono stati portati nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per direttissima.