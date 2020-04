Paola Secci sui ‘furbetti’ del Covid-19: “Vi hanno multato? Bene, pochi incivili non guasteranno la maturità di chi rispetta le regole”

La sindaca è perentoria: “Chi è causa del suo male pianga se stesso, ma sono molto orgogliosa e fiera di tutti coloro che hanno rispettato le regole”

Di: Alessandro Congia

Il report dei controlli in materia di spostamenti ingiustificati e di persone sanzionate lo dice chiaro e tondo: ci sono cittadini che, contrariamente a ciò che recita il decreto ministeriale e a ciò che è stato detto a chiare lettere da sindaci, forze dell’ordine e Istituzioni, se ne fregano, escono e rischiano. Ma vengono multati: Paola Secci, numero uno della Giunta Comunale sestese, è abbastanza chiara: “Ieri, giorno di Pasqua la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Barracelli e Forestale, hanno controllato gli spostamenti di tantissime persone. Qualcuno – dice la sindaca - avendo violato le restrizioni si ricorderà a lungo questo giorno, non ha rispettato se stesso, non ha rispettato gli altri. Ha ritenuto di fare il furbo ma non ha fatto altro che dimostrare la propria pochezza e menefreghismo. Egoista e individualista ha infranto le regole di civile convivenza e ha messo in pericolo la vita di tutti. Non ha rispettato la legge ed è stato sanzionato pesantemente. Volete la mia opinione a questo proposito? Ben gli sta – afferma Paola Secci - chi è causa del suo male pianga se stesso. Sono altresì molto orgogliosa e fiera di tutti coloro che hanno rispettato le regole e hanno dimostrato maturità, rispetto, altruismo e amore per tutta la comunità. Continuiamo a essere così uniti e determinati e, in barba ai pochi incivili, presto torneremo alla nostra vita”.