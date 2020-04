“Abbiamo l’ok del sindaco per spostarci, abbiamo i genitori anziani”. Fausto Orrù: “Tutto falso, non ho autorizzato nessuno”

Il primo cittadino è furente: “Qualche furbo che crede di esserlo c’è, ma i controlli saranno a tolleranza zero”

Di: Alessandro Congia

In tempi di Coronavirus, cosa non ci si inventa per spostarsi in barba alle rigide e fondamentali restrizioni sulla quarantena. E’ accaduto proprio ieri, quando durante i consueti controlli sulla circolazioni stradale da parte delle forze dell’ordine, alcuni cittadini colti in flagranza in giro senza nessuna motivazione impellente, hanno affermato il falso.

Il sindaco Fausto Orrù non ci sta e stralcia ogni qualsivoglia motivazione “autorizzata” dettata invece da chi vìola le disposizioni del Covid-19: “I furbi comunque ci sono stati ma vi posso assicurare che i controlli non caleranno neanche nella giornata di domani e controlliamo anche nelle vie interne proprio com'è accaduto quest'oggi - ribatte Fausto Orrù (nella foto in alto) - vorrei anche evidenziare un fatto, io non ho dato a nessuno alcuna autorizzazione per riunirsi a festeggiare tutti insieme, infatti i sanzionati di oggi avrebbero detto che sarebbero stati autorizzati da me in quanto i genitori erano soli e anziani. Niente di più falso. Vi allego questa foto aerea del nostro paese deserto a dimostrazione che quasi tutti abbiamo rispettato le regole. In particolare – prosegue il sindaco Orrù - non possiamo che essere soddisfatti dei comportamenti della giornata di ieri. In paese sono state elevate 9 sanzioni totali tra cui alcuni che si erano scordati che a Pasqua non si poteva fare il pranzo tutti insieme tra parenti e amici, altri che si sono spostati dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Le Forze dell'Ordine - ha concluso Orrù - impegnate a Gonnosfanadiga si sono però dette soddisfatte poichè per essere una cittadina di seimila e cinquecento abitanti almeno il 90% ha rispettato le regole”.