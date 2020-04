Città totalmente deserta nella Pasqua surreale ai tempi del Coronavirus. VIDEO

Dal Poetto a Calamosca, per passare al centro città, con le immagini girate dal giornalista, Marcello Polastri

Di: Alessandro Congia

È una città deserta e a tratti surreale la Cagliari d’oggi che, non appena trascorsa la Domenica di Pasqua, si appresta a vivere un lunedì di Pasquetta altrettanto inanimato dalle persone, causa le ferree regole da seguire per evitar possibili contagi del Covid19. Nel video reportage del giornalista televisivo Marcello Polastri, spiagge e piazze sono deserte, il centro storico senz’auto in moto, ad eccezione del bus di linea.

Le immagini immortalano il silenzio, le onde, il vento sugli alberi di Marina Piccola, che sventola le bandiere del palazzo comunale.

Una bella città, la Cagliari che cerca di sopravvivere chiusa tra quattro mura per evitar contagi, perché ha ben recepito gli appelli delle autorità sanitarie, civili, militari e religiose. Niente tour guidati per i monumenti, oggi.

Niente urla festose nei parchi, che sono chiusi, così le chiese. Piazza Yenne e via Manno deserte. I bar chiusi, così i negozi. L’asse mediano vuoto, a tratti surreale; il silenzio dello Stadio. I giochi per i bambini al Poetto sbarrati, con un nastro colorato. Non si sa mai, avrà pensato qualcuno: meglio evitar un peccato dovuto alla tentazione di far giocare un bimbo annoiato.

Che il Covid-19 per Cagliari significa anche questo, privazioni per i più piccini, oltre agli adulti. Che domani è un altro giorno di sole, una Pasquetta che si preannuncia tiepida e durante la quale dovremo stare a casa, come non capitava dall’ultimo dopoguerra. Se ci sarà amnistia, sarà silenziosa e a tratti indicibile, ma tangibile, quanto questo famigerato virus, non appena andrà via per lasciarci alle nostre piccole grandi cose, alle nostre umane tentazioni.

Poca roba d’altronde: andare al mare, bere un aperitivo, giocare con i più piccini. Insomma vivere il presente spensierati: oggi, se così fosse, sarebbe stato un miracolo viver proprio come facevano appena 30 giorni fa.

Guardate il video