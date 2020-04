Un gallo in giro per le vie di Mandas

Ecco le foto del Sindaco Marco Pisano

Di: Antonio Caria

Forse stanco dalla quarantena oppure, come ha scritto il Sindaco Marco Pisano, "Sedotto e abbandonato dalle galline che sono rimaste in casa per fare le uova", un gallo ha deciso di andare in giro per le vie di Mandasse. Per lui nessuna sanzione.