Da Golfo Aranci a Olbia a bordo di un carro funebre per fare la spesa

L'uomo sanzionato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano i controlli del territorio predisposti dai carabinieri Reparto Territoriale di Olbia. In questo periodo, ipotizzando maggiori spostamenti in occasione delle festività pasquali, è stata intensificata l’attività di controllo del territorio.

Servizi coordinati sono stati disposti nelle giornate di sabato, domenica e lunedì su disposizione del comando provinciale di Sassari.

Nei giorni scorsi, in particolare, è stato fermato il conducente di un carro funebre. Il mezzo era vuoto, l'uomo si sarebbe spostato da Golfo Aranci a Olbia per andare a fare la spesa. I militari l'hanno fermato e multato per non aver fatto la spesa nel proprio comune.