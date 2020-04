D’Agostino: “Non è possibile che, a oltre 40 giorni dall'inizio dell'emergenza, ancora ci sono focolai all'interno degli ospedali”

Il primo cittadino di Bonorva: “Se non si stabiliscono e non si attuano protocolli seri e definitivi non ne usciremo davvero più”

Di: Antonio Caria

“Non ho voglia di fare tanta filosofia. Ho solo voglia di disperarmi perché non è possibile che, a oltre 40 giorni dall'inizio dell'emergenza, ancora ci sono focolai all'interno degli ospedali che continuano a diffondere il virus in ogni territorio”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Bonorva Massimo D’Agostino che sottolinea: “Se non si stabiliscono, ma soprattutto se non si attuano, protocolli seri e definitivi presso gli ospedali, non ne usciremo davvero più”.