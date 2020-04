Etichetta di agnello Igp distorta in un supermercato, la segnalazione di Contas

Chieste verifiche anche sul prezzo

Di: Antonio Caria

Contas (Consorzio di tutela dell’Agnello di Sardegna Igp) ha segnalato alla repressioni frodi di Milano la presenza in un supermercato di una coscia di agnello di Sardegna Igp che indica in etichetta come origine (allevato e macellato) Grecia.

“Si tratta – fanno sapere dal Consorzio – di un evidente errore legato all’origine a seguito dell’uso improprio di un codice da parte dell’operatore”. Inoltre Contas ha già chiesto bolle, fatture e tracciabilità all’esercizio commerciale

“Nelle frodi – specifica Contas – , l’etichettatura del prodotto non presenta errori tanto palesi, non avrebbe senso mettere come paese di origine la Grecia” .

Il Consorzio ha anche chiesto al ministero delle Politiche Agricole delle verifiche anche sul prezzo (15,99 al kg) perché, conclude il Consorzio, “Appare ingiustificato rispetto alle quotazioni di mercato all’origine e all’ingrosso”.