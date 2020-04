“Io resto a casa”. Noemy Derudas vince il concorso “Il dolce più bello”

Serra: “Il vero spirito dell'iniziativa era quello di far divertire i bambini, ma alla fine sono stati loro a regalarci”

Di: Antonio Caria

È andato a Noemy Derudas, con la ciambella “Io resto a casa”, il concorso “Il dolce più bello”, promosso dall’Amministrazione comunale di Ossi. Il regolamento prevedeva l’invio della foto del dolce a un numero Whatsapp con le generalista dello studente e la classe.

Subito dopo le foto sono state postate nella pagina Facebook del Comune. Il vincitore è stato decretato in base ai like ricevuti. “Il vero spirito dell'iniziativa – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Maria Laura Serra – era quello di far divertire i bambini impegnandoli. Alla fine sono stati loro a regalarci un sorriso attraverso le loro bellissime creazioni”.