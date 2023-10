Sassari. Armati di coltello rapinano un trans e un chiosco di panini: arrestati

Il duplice colpo nella notte fra lunedì e martedì

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte fra lunedì e martedì avrebbero messo a segno due colpi riuscendo, inizialmente, a fuggire col bottino. Due rapinatori sono stati rintracciati e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari.

Armati di coltello avrebbero prima minacciato un trans che si prostituiva in viale Porto Torres, costringendolo a consegnare la borsa con dentro i soldi, poi, in piazza Santa Maria, avrebbero puntato il coltello alla gola del gestore di un chiosco di panini per farsi consegnare l'incasso.

Entrambe le vittime si sono rivolte alla polizia, e dopo una giornata di indagini gli agenti sono risaliti ai presunti responsabili, finiti in manette. Recuperati anche il coltello utilizzato per minacciare e alcuni oggetti frutto della rapina.

I due malviventi sono stati trasferiti a Bancali.