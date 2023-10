Cagliari. Giovane spacciatore arrestato dagli agenti: vendeva marijuana, cocaina e ketamina

La perquisizione personale e domiciliare ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di stupefacente

Di: Redazione Sardegna Live

Un 21enne è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia di Cagliari per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli uomini della Squadra Volante sono intervenuti ieri notte in via San Giovanni, dove, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno proceduto al controllo di due persone a piedi.

Al termine del controllo gli agenti avrebbero rinevnuto addosso ad uno dei due numerosi involucri di cellophane contenenti cocaina e hashish, la somma di 275 euro suddivisa in banconote di vario taglio ed un coltello a serramanico.

La perquisizione, estesa al domicilio del giovane, avrebbe dato esito positivo con il rinvenimento di altri involucri contenenti cocaina, hashish, marijuana e ketamina, due bilancini elettronici di precisione ed ulteriore denaro contante per una somma complessiva di 560 euro.

La sostanza stupefacente rivenuta nella perquisizione domiciliare e locale, quantificata complessivamente per circa 13 grammi di cocaina, circa 1,15 kg di marijuana, circa 1,8 grammi di ketamina e 0,4 grammi di hashish, è stata sequestrata insieme al denaro contante.

Il 21enne è stato tratto in e accompagnato presso gli uffici della Questura. I fatti accertati dagli investigatori sono stati sottoposti alla valutazione del gip, che nell’udienza tenutasi nella mattinata di ieri ha convalidato l’arresto, disponendo per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.