Coronavirus. La Forestale controlla un catamarano con 2 persone a bordo arrivati dalla Puglia e 21 passeggeri in arrivo da Genova

In Sardegna 24.940 i controlli effettuati dal 14 marzo. 457 le sanzioni totali comminate

Di: Antonio Caria

Continua l’incessante lavoro della Forestale nello scalo di Porto Torres. Gli agenti hanno controllato 21 passeggeri in arrivo da Genova e un catamarano con 2 persone a bordo proveniente dalla Puglia.

1.104 i nuovi controlli che portano il totale, dal 14 marzo, a 24mila 940: 250 nell’area di Cagliari, 38 in quella di Iglesias, 122 in quella di Oristano, 238 in quella di Sassari, 168 in quella di Tempio, 230 in quella di Nuoro e 58 in quella di Lanusei. 16 le nuova sanzioni comminate (11 a Cagliari, 2 a Sassari, 2 a Nuoro, 1 ad Oristano), per un totale (dal 14 marzo) di 457.