Coronavirus. La Cri consegna materiale e Dpi agli operatori che lavorano al Brotzu

Tra il materiale consegnato ci sono tute e maschere facciali

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina i volontari della Croce Rossa italiana- Comitato regionale Sardegna, ha consegnato all'azienda ospedaliera Brotzu materiale e dispositivi di protezione individuale per l'emergenza Covid-19. Tra il materiale consegnato ci sono tute e maschere facciali destinati al personale impegnato in questa emergenza. "Desidero ringraziare personalmente la Cri-Comitato regionale Sardegna per questa donazione.

La sicurezza dei nostri operatori impegnati sul fronte dell'emergenza Covid è prioritaria per la nostra azienda e queste donazioni dimostrano la sensibilità di chi riconosce l'impegno di medici e infermieri” ha detto Paolo Cannas commissario dell’azienda ospedaliera.