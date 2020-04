Conoci: “Già distribuite 7mila mascherine”

Gli auguri pasquali del primo cittadino: “Sono certo che potremo tornare alla normalità con rinnovato ottimismo”

Di: Antonio Caria

Già distribuite 7mila mascherine, di cui 3mila 600 ai cittadini mentre altre 5mila 300 saranno distribuite in questi giorni. A fornire questi dati è stato il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, che sottolinea: “Una volta che tutti i cittadini avranno le mascherine, diventerà obbligatorio indossarle”.

Per quanto riguarda l’attività della Polizia locale, salgono a 1.438 effettuati dagli agenti che intensificheranno i controlli in modo particolare su spiagge e campagne algheresi.

Il primo cittadino ha anche lanciato un appello per donare il sangue: “Non c’è alcun rischio. Il percorso per le donazioni è protetto e sicuro, e l’arrivo al centro trasfusionale è nettamente separato dall’ingresso in Ospedale. Andare a donare il sangue è consentito oltre che indispensabile”.

Infine Conoci ha voluto fare gli auguri pasquali. “Stiamo vivendo un periodo che mai avremmo immaginato di vivere, un momento impegnativo che ci fa guardare al futuro con tanta apprensione. Sono certo però che potremo tornare alla normalità con rinnovato ottimismo, con la voglia di ripartire per intraprendere una nuova fase delle nostra vita. Buona Pasqua a tutti. Intanto terniamo duro, sono sicuro che proseguiremo a dimostrare grande senso di responsabilità, così come abbiamo fatto in queste settimane”.