Avis Provinciale Sassari, solidarietà e ampia sensibilizzazione alla donazione del sangue

Gli scorsi 13, 14 e 15 ottobre l’autoemoteca era presente alla Fiera Promo Autunno

Di: Alessandra Leo

Solidarietà e imprenditoria, ma anche e soprattutto informazione e sensibilizzazione. Sono queste le parole che descrivono alla perfezione le tre giornate della Fiera Promo Autunno a Sassari, dove era presente l’autoemoteca per la donazione e raccolta del sangue, in cui la mattina si poteva donare mentre nel pomeriggio era possibile visitare lo stand provvisto di gadget e brochure.

La collaborazione tra l’Avis Provinciale di Sassari e Claudio Rotunno, organizzatore e patron della fiera, ha portato a un’ampia sensibilizzazione di persone estranee al mondo della donazione: il personale sanitario si è dimostrato particolarmente attento, chiaro e professionale nell’informare sul mondo della raccolta di sangue, sulla grande famiglia dell’Avis e sul lato più oscuro, quello dell’emergenza data dalla carenza del prezioso fluido. Si è trattato quindi una grande occasione di arricchimento soprattutto per quanto riguarda la grande fetta di popolazione restia e timorosa nei confronti di un grande gesto di solidarietà e amore nei confronti del prossimo.

“Ringraziamo calorosamente l'organizzatore dell'evento, Claudio Rotunno, che ci ha offerto gratuitamente lo stand, mosso da un enorme cuore colmo di generosità e dalla piena consapevolezza che il territorio si aiuta anche incentivando la raccolta di sangue – ha detto Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, ai microfoni di Sardegna Live - L’emergenza sangue, specialmente in Sardegna, è purtroppo sempre presente e riguarda chiunque, quindi è fondamentale sensibilizzare e fare in modo che il grande circolo di solidarietà messo in moto dai donatori non si interrompa mai, ma si amplifichi sempre di più”, conclude Antonio Dettori.

“Aiutare il territorio a 360 gradi e offrire una vetrina alle attività del nord Sardegna non poteva non includere l’Avis”, ha detto ai microfoni di Sardegna Live il patron della fiera Claudio Rotunno, che con “Claudio Rotunno Events designer” ha organizzato la Fiera Promo Autunno.