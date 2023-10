Porto Torres. Accoltella il vicino durante una lite, 29enne romeno arrestato

L’uomo è accusato di tentato omicidio

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte tra sabato e domenica ha raggiunto l’appartamento di un suo connazionale, armato di due coltelli da cucina, e lo ha aggredito colpendolo con un fendente alla spalla sinistra.

È successo a Porto Torres e un romeno di 29 anni, operaio e incensurato, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Il ferito, 53 anni, è stato portato con un’ambulanza del 188 al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

I militari hanno perquisito entrambe le abitazioni, trovando i manici relativi ai coltelli utilizzati dall’aggressore, una lama spezzata di uno dei due coltelli e i vestiti utilizzati dall’aggressore che ora si trova rinchiuso nel carcere di Bancali.