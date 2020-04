Primo caso di Coronavirus a San Vito

Siddi: “Il paziente è ricoverato in Ospedale e da notizie certe posso affermare che sta bene”

Di: Antonio Caria

“Anche a San Vito è stato riscontrato un caso di positività da coronavirus . Il paziente è ricoverato in Ospedale e da notizie certe posso affermare che sta bene. La situazione sanitaria è sotto controllo per cui vi prego di evitare inutili allarmismi ingiustificati , e comportamenti poco consoni alla situazione”.

A dare l’annuncio è stato il Sindaco Marco Antonio Siddi che aggiunge: “Al nostro concittadino rivolgo un affettuoso augurio di pronta guarigione, ed alla sua famiglia esprimo la solidarietà dell’intera comunità. Tutti insieme possiamo sconfiggere questo nemico invisibile , ma per vincere la battaglia ognuno deve restare nella propria abitazione evitando di uscire, se non per motivi di estrema necessità , nonché rispettare rigorosamente le direttive già impartite a livello Nazionale e Regionale”.