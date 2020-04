Coronavirus. Forestale in azione, ieri 23 sanzionati

A Porto Torres controllate 20 persone arrivate da Genova

Di: Antonio Caria

Salgono a 22mila 723 i controlli della Forestale, dal 14 marzo, per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

1.111 quelli effettuati ieri:229 nell’area di Cagliari, 40 in quella di Iglesias, 97 in quella di Oristano, 250 in quella di Sassari, 182 in quella di Tempio, 236 in quella di Nuoro e 77 in quella di Lanusei.

23 persone le persone sanzionate (13 a Cagliari, 4 a Nuoro, 3 a Sassari, 2 a Tempio, 1 ad Iglesias), per un totale (dal 14 marzo) di 439. Proseguono i controlli anche nello scalo di Porro Torres: 20 i passeggeri controllati ieri, tutti arrivati da Genova.