300 euro alle Partite Iva, la Giunta Sotgiu aiuta le attività commerciali e artigianali locali

Nei prossimi giorni la pubblicazione dell’avviso

Di: Antonio Caria

300 euro per tutte le partite iva di Ploaghe. È questa la proposta deliberata, nei giorni scorsi, dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Carlo Sotgiu per aiutare le attività commerciali e artigianali locali in questo momento di emergenza sanitaria.

“La copertura per questi contributi – comunicano dal Comune – sarà in parte garantita dal bilancio comunale, in parte dalle indennità e dai gettoni dei componenti di giunta e consiglio e in altra parte dalle donazioni che i cittadini stanno generosamente effettuando sul conto corrente recentemente istituito”

“Sono soddisfatto per le numerose iniziative che l’amministrazione sta portando avanti con molta celerità a sostegno dei ploaghesi – ha dichiarato il primo cittadino -. Nei prossimi giorni pubblicheremo l’avviso per consentire alle partite iva di avere il maggior sostegno possibile da parte nostra sperando, ovviamente, che le coperture siano sufficienti. In attesa che la regione Sardegna metta in campo risorse proprie intendiamo attivarci immediatamente perché non c’è tempo da perdere. In questi giorni verranno inoltre distribuiti i buoni spesa che faremo recapitare direttamente a casa dei beneficiari. Ci tengo infine ringraziare tutte le persone che stanno effettuando una donazione sul conto corrente istituito dall’amministrazione. Anche in questo caso i ploaghesi stanno mostrando la coesione e la solidarietà di sempre.”

Inoltre, chi volesse contribuire alla donazione il Conto Corrente è intestato alla Croce Gialla Ploaghe, iban: IT70A0101585021000070727892, causale “emergenza covid19 Ploaghe”.