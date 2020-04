Coronavirus. Lotta ai trasgressori delle norme: arriva il drone

Il servizio di monitoraggio partirà da domani

Di: Antonio Caria

Ci saranno anche il drone a supportare, da domani, le attività delle forze dell’ordine a Quartu Sant’Elena contro i trasgressori delle norme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Non ci sarà nessun costo per il Comune.

“In virtù dell’esigenza di controllare in un territorio particolarmente esteso come quello di Quartu –il rispetto delle prescrizioni, in particolare quelle recentemente introdotte da Governo e Regione Sardegna a seguito del diffondersi del Coronavirus, – fanno sapere dal Comune – si è ritenuto necessario potenziare le attività di controllo. Monitorare tutto il territorio significa operare su quasi 100 kmq, all’interno dei quali vive una popolazione di circa 72.000 abitanti, comprendente un nucleo centrale fortemente antropizzato, che costituisce un continuum urbano con il capoluogo e i Comuni limitrofi, e un lunghissimo litorale costiero, connotato da zone residenziali, in parte abitate da popolazione stabilmente residente e in parte con ville di proprietà di cittadini di altri Comuni dell’hinterland e addirittura di altre regioni, che in alcuni casi hanno scelto proprio queste abitazioni per il domicilio durante l’emergenza”.