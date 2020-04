Coronavirus. Conoci: “Dieci le persone in quarantena obbligatoria”

Oltre 1.300 i controlli della Polizia locale. 1.200 le richieste per i buoni spesa

Di: Antonio Caria

Sono 10 i cittadini algheresi in quarantena obbligatoria. Lo ha fatto sapere il Sindaco Mario Conoci che ha voluto fare il punto sulla situazione Coronavirus in città.

Sempre secondo i dati forniti dal primo cittadino, sono 1.341 (circa 100 al giorno) i controlli della Polizia locale per il rispetto delle norme regionali e nazionale contro la diffusione del Covid-19, mentre sono 1.200 le domande arrivate per i buoni spesa. Pronti anche i 60mila i buoni da 5 euro ciascuno che dovranno essere nelle attività che hanno aderito all’avviso pubblico dell’Amministrazione.

“Già dalla giornata odierna gli uffici stanno precedendo alla verifica delle domande per la successiva procedura per la consegna. Un gruppo di lavoro composto da dipendenti di diversi settori sta lavorando incessantemente per il disbrigo delle pratiche per arrivare prima possibile per la consegna ai beneficiari”, fa sapere il Comune.

Sul fronte mascherine sono arrivati 5mila 500 pezzi dalla Protezione Civile, più altri 1.500 pezzi di tipo chirurgico da parte di un commerciante algherese. . ne sono già state consegnate oltre 2mila 500.