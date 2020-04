Emergenza Coronavirus. Ge.se.co tutela i suoi lavoratori: “Stipendi garantiti e polizza in caso di ricoveri”

Demuro: “La priorità è il benessere del personale”

Di: Antonio Caria

In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, l’azienda municipalizzata Ge.se.co Surl di Arzachena ha deciso di tutelare i suoi dipendenti, in questo momento sospesi o che lavorano a orario ridotto.

Per loro, spiega l’assessore ai Servizi sociali e Controllo società partecipata, Gabriella Demuro “Abbiamo presentato domanda di accesso all'assegno ordinario Fis (fondo d’integrazione salariale) Nonostante l’Inps non abbia ancora dato riscontro alla richiesta, abbiamo comunque pagato le retribuzioni di marzo con anticipazione delle somme che l’istituto dovrebbe erogare. Tutti i dipendenti hanno ricevuto quanto dovuto senza alcun ritardo. L’Amministrazione comunale e la direzione della Ge.se.co hanno agito con l’unico obiettivo di garantire l’assoluta tutela dei collaboratori e nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e della Presidenza del Consiglio”.

Inoltre, aggiunge, “Abbiamo sottoscritto una polizza assicurativa che indennizza i dipendenti in caso di ricovero in una struttura ospedaliera per infezione diagnosticata da Covid19 La copertura prevede l’erogazione di una serie di indennità, sia per il periodo di ricovero che durante la convalescenza ospedaliera, sia per il post ricovero presso la propria abitazione. Come sempre, per noi la priorità è il benessere del personale, che è l’anima di questa azienda. Quando questo difficile momento sarà finito, continueremo a impegnarci nel raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza che abbiamo fissato per tutti i servizi della società, grazie anche a nuovo personale per cui pubblicheremo presto bandi di concorso a tempo indeterminato”.

La società continua a garantire i servizi essenziali, tra cui l'assistenza domiciliare, la comunità alloggio minori, la mensa, la manutenzione del verde pubblico, il canile, i servizi di informazione.