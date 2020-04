Spacca il vetro della pizzeria “Tre Archi”, poi finge di essere stato aggredito. Nei guai un 20enne

I Carabinieri non gli hanno creduto

Di: Alessandro Congia

La spaccata alla pizzeria “Tre Archi” di viale Diaz a Cagliari forse poteva costargli la vita, dato che nell’infrangere il vetro della porta di ingresso si è pure ferito alla gamba e alle mani, col rischio di morire dissanguato: così un 20enne di nazionalità algerina, (ora è ricoverato in ospedale), è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Villanova per furto.

Nella notte è riuscito ad introdursi nel noto locale in centro città aprendosi un varco dalla porta a vetri di ingresso per poi scappare col registratore di cassa: ma ha percorso pochi metri, perché in viale Bonaria ha cominciato a perdere parecchio sangue e si è accasciato per terra. Soccorso dal 118, in ospedale e ai Carabinieri della Radiomobile ha raccontato di essere stato brutalmente picchiato, ma non era affatto così.

Gli immediati accertamenti dei militari del 112 hanno fatto emergere la verità: ora è ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate durante la spaccata notturna.