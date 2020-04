Coronavirus a Ossi, il Comune rende noti i dati

Ecco la situazione anche a Villa Gardenia

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Ossi, Giovanni Serra, ha reso noti i dati sulla situazione dei contagi a Ossi, compresa la Casa di Riposo di Villa Gardenia.

Come è stato rimarcato in una nota, “3 gli anziani ospiti di Villa Gardenia deceduti, 1 deceduto in struttura”. Includendo il giovane Roberto, sono 5 i deceduti.

“All’attualità – precisa Serra – solo 6 dei nostri anziani sono risultati negativi; gli ospiti positivi (sia in quarantena domiciliare che ricoverati presso le strutture ospedaliere) sono complessivamente 46”.

“6 i dipendenti ossesi di Villa Gardenia – queste ancora le sue parole – e 15 gli altri concittadini positivi che si aggiungono ai contagi della casa di riposo; tutti in quarantena domiciliare”

“Nonostante tali dati possano non apparire rassicuranti dal punto di vista numerico – conclude il primo cittadino – una riflessione analitica sugli stessi denota che le persone colpite dal covid19 svolgono la professione sanitaria o parasanitaria: persone in prima linea che generosamente prestano il proprio servizio per combattere questo subdolo virus, deleterio per tutti”.