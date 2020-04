Il grande cuore del pastore Pietro Ruggeri: “Ai poveri carne appena macellata e formaggio”

Il capogruppo e consigliere del Pd a Cagliari, Fabrizio Marcello elogia il gesto carico di altruismo del pastore di Sinnai

Di: Alessandro Congia

Anche se i pastori hanno poco, danno tanto: Pietro Ruggeri, di Sinnai, ha deciso di donare ai poveri la carne appena macellata di quattro pecore e due agnelloni e del formaggio. Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Cagliari, pubblica il grande esempio di altruismo di Pietro, che davanti all’emergenza dovuta al Coronavirus, non si è tirato indietro dando quel che poco che possiede, in condivisione con chi soffre o non ha i “mezzi”, soprattutto economici, di sostentamento.

D’altronde, la categoria dei pastori e degli allevatori è per tradizione quella di chi ha sempre dimostrato generosità anche in tempi di estrema sofferenza, come la siccità, il prezzo rasentato a zero del latte e tante altre battaglie, ma nonostante ciò, come lo è il cuore di tante persone che stanno combattendo il Covid-19, anche l’anima buona di Pietro Ruggeri si somma ad altre anime buone e volenterose.