Il Comune dice no al 5G

Sassu: “Non c’è ancora chiarezza sui rischi per la salute umana”

Di: Antonio Caria

Anche il Comune di Sennori ha detto no alla sperimentazione della tecnologia 5G in tutto il territorio comunale.

Lo ha stabilito, con un’ordinanza, il Sindaco Nicola Sassu: “È compito del sindaco, in qualità di ufficiale del Governo e massima autorità sanitaria locale, fronteggiare la minaccia di danni gravi e irreversibili per i cittadini, assumendo ogni misura e cautela volte a ridurre e, se possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte, e i conseguenti rischi per la salute della popolazione”.

“Sulla tecnologia 5G – queste ancora le sue parole – non c’è ancora chiarezza riguardo ai rischi per la salute umana che questo nuovo sistema di comunicazione potrebbe comportare. Per questo ritengo indispensabile usare la massima prudenza. Per questo l’ordinanza vieta la sperimentazione e l’installazione di qualunque impianto legato al 5G nel nostro territorio”.

Inoltre, come si legge nell’ordinanza, “Le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul Dna, in grado di indurre tumori ed alterazioni di diversi apparati (riproduttivo, metabolico, sistema nervoso”.

Infine, così ancora il Comune “Il 5G è reputato particolarmente pericoloso per il numero straordinariamente elevato di antenne pianificate, l'altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione, le frequenze straordinariamente alte, le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni, compresi i gruppi responsabili delle pompe ioniche cellulari”.