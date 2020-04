Incastrato dalle telecamere di sicurezza, in manette il ladro seriale delle scuole dell’hinterland. Ecco di chi si tratta

I Carabinieri lo hanno arrestato: il pregiudicato è rinchiuso a Uta

Di: Alessandro Congia

Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere, rilasciata dal Tribunale di Cagliari nella giornata di ieri, nei confronti di Filippo Zedda, pregiudicato classe 1976, già sottoposto ad altra misura di custodia cautelare presso il carcere di Uta per pregresse vicende penali. Le indagini effettuate dai militari della stazione, infatti, hanno permesso di constatare molteplici disegni criminosi attraverso i quali l’uomo ha messo a segno numerosissimi furti aggravati e continuati, ovvero ripetuti nell’arco di determinati lassi di tempo, nei confronti di istituti scolastici, uffici ed esercizi di ristorazione perlopiù siti nel Comune di Elmas.

Nei fatti tra il 10 novembre 2018 e il 10 novembre 2019, più di dieci volte Zedda si è introdotto, previa effrazione all’interno dell’ Istituto Zooprofilattico della Sardgna sito ad elmas, impossessandosi di utensili da lavoro, carburante, generatori di corrente, piccole somme di denaro in contanti, cibo e bevande contenute nei distributori automatici, materiale da cancelleria, indumenti e persino alcuni dvd contenenti i filmati della videosorveglianza dell’edificio al fine di intralciare eventuali accertamenti da parte degli investigatori; ancora, tra il 10 gennaio ed il 7 ottobre 2019, il destinatario della misura cautelare si è introdotto 8 volte all’interno dell’ Istituto Duca degli Abruzzi sempre sito ad Elmas, dal quale rubava anche in tali occasioni molteplici arnesi e utensili da lavoro, da giardinaggio, una somma in contanti di oltre 10.000€, un personal computer, videocamere ed indumenti; l’8 maggio 2019 si è introdotto all’interno dell’ Istituto Scolastico Scano sito a Monserrato, rubando denaro e forzando un distributore automatico; il 20 maggio 2019, previa effrazione, all’interno dell’ Istituto Scolastico Giua sito a Cagliari, ha rubato vari utensili da lavoro;

il 21 giugno 2019, compiendo il reato di ricettazione, ha ricevuto, per poi rivenderle, alcune carte di credito e svariati monili in argento, nonché un libretto postale, verosimilmente beni di provenienza delittuosa;

il 14 luglio 2019 ha forzato la porta di ingresso del ristorante “Villa Del Mas” sito ad elmas rubando bevande alcoliche di diverso genere;

tra il 26 luglio ed il 30 settembre 2019, è entrato ben 6 volte, sempre previa effrazione, nell’ufficio dell’ambito territoriale scolastico della Sardegna sito ad Elmas rubando, tra le altre cose, anche in tale occasione, alimenti, indumenti, utensili da lavoro, ricetrasmittenti e pc;

il 20 ottobre 2019, dopo aver forzato una finestra, è entrato all’interno dell’ Istituto Scolastico De Santis - Deledda di Cagliari rubando alimenti, un pc e denaro in monete contenuto nei relativi distributori automatici;

dal 15 marzo al 17 settembre 2019, in 4 occasioni ha rubato presso il CRFPA di Elmas cibo e bevande, decespugliatori, un tosaerba ed alcune motoseghe.

Fondamentale tra l’altro, nel corso dell’attività investigativa volta al rintraccio del malvivente da parte dei Carabinieri, l’estrapolazione e l’utilizzo delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza installati presso le strutture oggetto di furto, che hanno permesso al personale operante di riscontrare incontrovertibilmente la presenza del pregiudicato nei vari luoghi sopra citati. (Nel video, il Luogotenente Piero Meloni, comandante stazione CC Sant'Avendrace)

VIDEO