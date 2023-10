Sorpresi a spacciare in piazza: arrestati due giovani a Iglesias

Perquisite anche le abitazioni dei due

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, ad Iglesias, due giovani di 25 e 23 anni sono stati sorpresi in piazza Oberdan mentre svolgevano un'attività di spaccio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm che hanno arrestato i ragazzi.

Immediatamente è stata effettuata una perquisizione personale, a seguito della quale sarebbero stati rinvenuti, nelle disponibilità del 25enne, 2.50 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, mentre al 23enne sarebbero state sequestrate tre dosi preconfezionate di marijuana per un peso complessivo di 16.5 grammi.

Presso l'abitazione del 25enne sarebbero inoltre stati trovati 11 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, mentre dal 23enne quattro dosi preconfezionate di marijuana per un peso complessivo di 19 grammi. Termine le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposti nella mattinata odierna a rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.

Nella medesima attività sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari, quali assuntori di sostanza stupefacente, un 31enne trovato in possesso di 0.75 grammi di marijuana e un 52enne trovato in possesso di 0.82 grammi.