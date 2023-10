Serdiana, incendio in un capannone agricolo: Vigili del Fuoco a lavoro fino all’alba

Le fiamme hanno coinvolto attrezzature da lavoro e uno stoccaggio di fieno all'interno della struttura

Di: Alessandra Leo

Dalle ore 02:30 fino all’alba di oggi, 13 ottobre, quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari erano a lavoro per domare un incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone adibito a deposito agricolo di circa 400 metri quadri, in località Monti Trexenta, nel comune di Serdiana.



I VVF sono intervenuti con quattro automezzi e dieci operatori, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme che avevano coinvolto attrezzature varie da lavoro e uno stoccaggio di fieno stipato all'interno della struttura, per 100 metri quadri circa.



L’area è stata messa in sicurezza e ora si potranno avviare gli accertamenti per stabilire le probabili cause del rogo.