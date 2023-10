Alghero, scontro fra due auto sulla SS 291: feriti i conducenti

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandra Leo

Incidente stradale intorno alle ore 21:00 della giornata di ieri, 12 ottobre, sulla SS 291 al km 51 dove, per cause da accertare, due autovetture si sono scontrate. Feriti i due conducenti, trasportati per accertamenti all'ospedale da personale del 118, giunto sul posto.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Alghero, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e a bonificare l'area. Sul posto anche i Carabinieri di Alghero e l’Anas.