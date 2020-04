Sorso. Salgono a 12 i casi di Coronavirus

Scendono a 15 le persone in quarantena

Di: Antonio Caria

Sono attualmente 12 i casi di Coronavirus a Sorso. Lo ha reso noto il Sindaco Fabrizio Demelas che specifica come due di questi siano ricoverati in ospedale. Scendono a 15 le persone in quarantena.