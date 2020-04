Una Pasqua più dolce per i bambini del Microcitemico e Brotzu: il dono delle associazioni Abos e Charlibrown

Le uova al cioccolato sono state consegnate oggi nei due nosocomi da Luciana Marotta e Manuela Ambu

Di: Alessandro Congia

Associazione Charlibrown e Associazione Bambini Ospedalizzati A.b.o.s., due associazioni costantemente impegnate nel sociale che, anche quest’anno, in ricorrenza della Santa Pasqua, non potevano non far pervenire ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ Ospedale Microcitemico e Brotzu, un dolce pensiero per farli sentire meno soli, perché nessun virus potrà mai spegnere la solidarietà: tante uova al cioccolato distribuite a tutti i piccoli dei reparti dei due ospedali cittadini.

“Questa Pasqua sarà per tutti “diversa”, ma sicuramente ci uniranno la speranza e i buoni sentimenti di altruismo che un po’ tutti stiamo riscoprendo”. Un piccolo pensiero è rivolto anche ai medici e infermieri che , in questo particolare momento, sono costantemente accanto ai nostri piccoli pazienti con tanto coraggio e umanità. Per loro è stata realizzata una spilla portafortuna.

Auguri di cuore a tutti per una Pasqua serena - hanno detto Manuela Ambu, presidente Charlibrown e Luciana Marotta, della A.b.o.s.