Coronavirus. Sardegna oltre i 1000 casi accertati

Ecco tutti i numeri aggiornati alla giornata di oggi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 1025 i casi di Corona virus accertati sino ad oggi in Sardegna con un aumento di 50 rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 34 casi in più a Sassari che arriva a 689 casi, 10 nella Città metropolitana di Cagliari oggi a 161 casi, 4 nel Sud Sardegna che raggiunge i 78 casi, 2 in Provincia di Oristano con 31 casi.

Nessun caso nelle ultime 24 ore a Nuoro ferma a 67 positivi accertati.

Tra le persone contagiate nell'isola, 106 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 25 i pazienti in terapia intensiva, 745 sono in isolamento domiciliare.

I dimessi guariti sono 86, 10 in piu' rispetto a ieri.

Ad oggi sono stati effettuati 8.918 tamponi. 

Le vittime dall'inizio dell'emergenza salgono a 64, cinque nelle ultime 24 ore.