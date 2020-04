Proseguono i lavori di completamento del lotto 6 della Sassari-Olbia

Aperto provvisoriamente un tratto a 4 corsie di circa un chilometro, all’altezza del bivio di Monti-Telti

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dei lavori di completamento del lotto 6 dell’Itinerario Sassari-Olbia, è stato aperto al traffico un tratto a 4 corsie di circa un chilometro all’altezza del bivio di Monti-Telti, nel territorio di Monti, in provincia di Sassari. Il provvedimento, attivo a carattere provvisorio tra il chilometro 65,143 il chilometro 66,360, si è reso necessario per rendere funzionale lo svincolo.

La segnaletica è stata predisposta in modalità di cantiere e il limite di velocità fissato a 50 km/h fino al completamento definitivo del tratto. Il completamento dell’intero lotto è previsto entro l'anno con l’apertura al traffico di oltre 6 chilometro di nuova strada a 4 corsie in continuità con il lotto 7, già aperto al traffico, e il lotto 5 in fase di completamento. I territori comunali interessati sono Berchidda e Monti.